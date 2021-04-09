Психолог, ресторатор, телеведучий і учасник таких шоу як "Танці з зірками" і Голос країни", Даніель Салем, зараз веде передачу про зірок

Ресторатор продовжує розвиватися в професійному плані, нещодавно ставши новим ведучим шоу "Зірковий шлях", передає Politeka.net. В одному з інтерв'ю ресторатор розповів, що відразу відчув себе на знімальному майданчику як вдома.

Колега Даніеля, Альона Вінницька, нагадала, що той іноземець, тому українська мова йому дається нелегко, але Салем дуже старається і з кожною програмою напрацьовується необхідна навичка.

Українська прима-балерина Катерина Кухар в сторіс Instagram привітала Салема з новою роботою.

"Даню, з прем'єрою в "Зірковий шлях" тебе. Із задоволенням за тобою спостерігаю", - написала артистка.

Однак у наступному сторіс балерина вирішила "виховати" нового ведучого - вона нагадала, як правильно говорити її прізвище. На кадрах був зображений Даніель в студії, коли він вимовив прізвище Катерини з м'яким знаком в кінці.

"Проте... Даніелю, змушена вас підкоригувати... Прізвище Кухар не підпадає під зміну мови й залишається сталим", - написала балерина.

Нагадаємо, Даніель Салем до шести років жив в Одесі, а пізніше його сім'я переїхала на батьківщину батька в Ліван. Далі ресторатор з рідними переїжджали в Марокко, Туреччину, Єгипет і Канаду.

Майбутній телеведучий служив у ліванській армії, вивчав іноземні мови, а знову приїхавши Україну, здобув освіту за фахом хірург-офтальмолог.

Однак Салема весь час приваблювало телебачення, тому зараз він ведучий і учасник різних шоу.

Нагадаємо, що гарячий Даніель Салем посвітив м'язами і звів жінок з розуму: "Ах, який гарний!".

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