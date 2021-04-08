Розширено список товарів, які заборонили доставляти з Росії в Україну

Кабінет Міністрів України розширив перелік товарів, які заборонено імпортувати з РФ. Відповідне рішення було прийнято, згідно з постановою № 269, пише OBOZREVATEL.

Так, 24 групи товарів опинилися під забороною, серед яких: пшениця, соняшникова олія, миючі засоби і засоби для чищення, туалетний папір і паперові серветки, бурові установки й деталі. Документ набуде чинності вже через тиждень.

Зазначимо, перелік заборонених для ввезення в Україну товарів з Росії існує з 2015 року, відтоді його переглядають і додають нові пункти.

До слова, РФ ще у 2009 році почала торговельну війну, забороняючи ввезення української продукції, але лише після збройної російської агресії були застосовані адекватні заходи.

Після прийнятої постанови українцям не варто боятися, що деякі види продукції зникнуть. За словами експертів, в Україні вкрай мало російських товарів.

В основному, в нашу країну ввозяться побутова хімія або туалетний папір. Останні - товари транснаціональних корпорацій, які мають виробничі потужності в Росії.

Крім того, за словами експертів, не варто чекати і подорожчання, адже є товари з Європи, які дешевші за привезені аналоги з Росії.

Як зазначив віце-президент торгово-промислової палати України Михайло Непран, Постанова несе політичний, а не економічний характер. Заборона не особливо повинна вплинути на пересічного споживача і на економіку. Більш того, по пшениці і маслу Україна є великим експортером і навіть конкурує з росіянами.

Нагадаємо, українців чекає нове зростання цін перед Великоднем: що подорожчає і на скільки

Як повідомляла Politeka, локдаун не бере: в мережі показали, що відбувається на ринках в "червоній" зоні

Також Politeka писала, що українців зобов'яжуть платити гроші в казну, в Кабміні озвучили план дій: що чекає порушників