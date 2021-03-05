Украинцев обяжут платить налоги

Такое решение было принято Кабинетом Министров 3 марта, говорится на сайте Министерства финансов Украины.

Данный план направлен на недопущение уклонения от уплаты налогов и сборов и предотвращения отмывания средств в оффшорах.

Банк, украинцы, налоги

Он предусматривает следующие меры:

Популярные статьи сейчас

Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"

"Холостячка" Мишина заткнула за пояс самого Винника, неожиданные кадры: "Ксюша красивее..."

"Вечная память тебе, Андрюша": трагически оборвалась жизнь 19-летнего бойца ВСУ

Остановилось сердце маленького украинца, получившего ожоги после игры со спичками: "больше 90% тела..."

"Два дня назад исполнилось 44": внезапно не стало молодого украинского актера, болезнь оказалась сильней
Показать еще
  • обеспечение обновления украинского перечня оффшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей ОЭСР;
  • предотвращение незаконного вывода средств за границу, в том числе в оффшорные зоны, незаконному перемещению товаров на основании поддельных счетов-фактур (инвойсов);
  • представление правоохранительным органам обобщенных материалов, сформированных по результатам осуществления мониторинга финансовых операций, и выявление таких, которые могут быть связаны с легализацией доходов от налоговых преступлений;
  • введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности в соответствии с общим стандартом отчетности (CRS).

Согласно еще одному из пунктов, будет предотвращаться риск необоснованного формирования плательщиками НДС налогового кредита с учетом категории риска субъектов хозяйствования.

тарифы, коммуналка, ЖКУ

Ранее мы рассказывали, что украинцы скоро будут по-новому платить налог на недвижимость.

Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.

При этом, если недвижимость сдается в аренду, владелец будет вынужден оплачиват налог на каждый метр.

Напомним, новыми налогами ударят по украинцам, с кого на этот раз "сдерут" деньги: "обязаны до 1 августа..."

Как сообщала Politeka, Рада обложила украинцев новыми драконовскими штрафами, готовьте кошельки: "За переход дороги..."

Также Politeka писала, что Рада резко взвинтила штрафы, за что придется отдать больше 50 тысяч гривен: "Решение принято!"