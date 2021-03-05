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Украинцев обяжут платить налоги

Такое решение было принято Кабинетом Министров 3 марта, говорится на сайте Министерства финансов Украины.

Данный план направлен на недопущение уклонения от уплаты налогов и сборов и предотвращения отмывания средств в оффшорах.

Он предусматривает следующие меры:

обеспечение обновления украинского перечня оффшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей ОЭСР;

предотвращение незаконного вывода средств за границу, в том числе в оффшорные зоны, незаконному перемещению товаров на основании поддельных счетов-фактур (инвойсов);

представление правоохранительным органам обобщенных материалов, сформированных по результатам осуществления мониторинга финансовых операций, и выявление таких, которые могут быть связаны с легализацией доходов от налоговых преступлений;

введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности в соответствии с общим стандартом отчетности (CRS).

Согласно еще одному из пунктов, будет предотвращаться риск необоснованного формирования плательщиками НДС налогового кредита с учетом категории риска субъектов хозяйствования.

Ранее мы рассказывали, что украинцы скоро будут по-новому платить налог на недвижимость.

Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.

При этом, если недвижимость сдается в аренду, владелец будет вынужден оплачиват налог на каждый метр.

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