Верховная Рада приняла законопроект 2695, который ужесточает ответственность за нарушение ПДД как водителями, так и пешеходами и велосипедистам

Так, если сейчас по статье 127 КоАП за переход дороги на красный свет или переход в неположенном месте, а также невыполнение иных требований ПДД пешеходы могут отделаться предупреждением со стороны полиции (или штрафом 51 грн), то с вступлением в силу нового закона им будет грозить штраф 255 грн. При этом предупреждение исключается, то есть штрафовать смогут сразу.

Для велосипедистов штраф увеличивается с 85 грн до 340 грн.

При осуществлении этих же нарушений в состоянии алкогольного опьянения штраф будет 680 грн. Если же вдобавок была создана аварийная обстановка - наказание возрастет до 850 грн.

Отметим, для водителей минимальный штраф повышается до 510 гривен. Такое наказание предусмотрено за не пристегнутый ремень, неосвещенный номерной знак, разговор по телефону за рулем без гарнитуры, нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

Максимальшое науказание - штраф в 51 тысячу гривен (или админарест 15 суток) и лишение прав на 10 лет с конфискацией авто предусмотрен за пьяное вождение, если водитель попался на этом в третьий раз.

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