Верховная Рада поддержала закон, который позволит коллекторам официально выбивать долги из украинцев

Как сообщает Politeka.net, 27 января документ в первом чтении одобрили подавляющим большинством, за него проголосовали 355 народных депутатов. Подробности опубликованы на официальном сайте парламента.

Авторы инициативы подсчитали, что на сегодняшний день коллекторской деятельностью занимаются около 200 компаний, хотя она никак не ограничивается правовым полем. Так называемые коллекторы нередко угрожают, запугивают, шантажируют и всячески донимают должников с требованиями вернуть деньги, при этом оставаясь безнаказанными.

Законопроект №4241 предусматривает четкое определение "коллекторской компании" и закрепит его в законе "О потребительском кредитовании". Согласно документу - это юридическое лицо, которое урегулирует просроченную задолженность в интересах кредитора. В законопроекте также прописано понятие "урегулирование просроченной задолженности", под этим следует понимать меры, которые применяются для погашения долга потребителя во внесудебном порядке.

Чтобы официально заниматься возвращением денег, фирма должна быть внесена в соответствующий реестр Нацбанка, а после - использовать только законные методы и обучать сотрудников правилам работы с персональными данными граждан. Более того, во время подачи документов владельцам компании необходимо указать, какими способами они намерены разбираться с должниками. Украинцы получат право жаловаться на незаконные действия коллекторов.

Согласно инициативе, работники коллекторских фирм смогут общаться с должниками по телефону, видеосвязи или на личных встречах, отправлять текстовые и другие сообщения, присылать "письма счастья" по месту работы или жительства с пометкой "Вручить лично". Во время беседы они будут обязаны назвать свое имя и компанию, а также правовые основания. Записи разговоров должны храниться три года. За несоблюдение этических норм коллекторам могут выписать штраф до 102 тысяч гривен.

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