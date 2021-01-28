Украинский Парламент утвердил законопроект, который позволит начать вакцинацию среди населения

Соответствующий документ №4613 был утвержден во время сегодняшнего заседания, пишет Politeka.net.

Без принятия этого законопроекта Украина не могла бы использовать ни одну вакцину от коронавируса, поскольку еще ни один препарат в мире полностью не прошел все этапы клинических испытаний.

По мнению авторов законопроекта, документ разрешит:

обеспечить население Украины жизненно необходимыми лекарственными средствами, в частности вакцинами;

не допустить оборота фальсифицированных, некачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Утвержденный законопроект ускорит процесс регистрации препарата в Украине при условиях, что:

имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний/исследований;

клинические исследования были проведены под контролем соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или ЕС;

установленная польза лекарственного средства превосходит его известные и потенциальные риски;

не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы конкретном лекарственному средству.

Еще один немаловажный нюанс - применение таких медикаментов возможно только под строгим наблюдением медиков, а их продажа – только по рецепту.

Спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что между первым и вторым чтением в документ необходимо внести правки, а голосование за второе чтение проекта состоится уже завтра по процедуре Ad hoc.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в Украине официально зарегистировано 5529 новых случаев заражения коронавирусом.

Жертвами вируса стали 149 человек, а побороть недуг уже смогли 992031 украинец.

Таким образом, с начала пандемии в Украине зафиксировано 1206412 случаев заражения COVID-19.

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