Украину ждет массовая вакцинация, но мы получим прививки в последнюю очередь

Украина и еще 85 стран не будут иметь раннего доступа к вакцине от коронавируса. В основном эти страны находятся в Африке. То есть в списке стран мы стоим рядом с Африкой.

Об этом пишет издание The Economist, при этом аналитики издания отмечают, что в 2021 году первыми препарат получат государства Европы, США, ОАЭ, Сингапур и Гонконг.

В частности, страны со средним уровнем дохода и большинство стран с низким уровнем дохода, такие как Украина, полагаются на программу поставок вакцин по программе COVAX. Согласно этой международной инициативе, бедные страны должны получить 6 млрд доз вакцины.

Так, первые 2 млрд из них будут переданы в 2021 году, в основном, работникам здравоохранения. При этом отмечается, что дозы от COVAX охватят только до 20% населения каждой страны.

В большинстве развивающихся стран не раньше 2023 года не будет широкого доступа к прививкам.



Глава по глобальному прогнозированию EIU Агат Демаре пояснил, что некоторые из этих стран – особенно более бедные с молодым демографическим профилем – вполне могут потерять мотивацию к распространению вакцин, особенно если болезнь распространилась широко или связанные с этим затраты окажутся слишком высокими.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

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