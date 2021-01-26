Стало известно, когда сможет сделать прививку пятая группа на вакцинацию

Вакцинация от COVID-19 будет для жителей Украины бесплатной. В Украине также можно будет купить вакцину против коронавируса.

Врач-иммунолог Андрей Волянский рассказал в эфире канала "Украина 24", когда она станет доступной в аптеках.

По его словам, украинцы с 5-й, последней группы на вакцинацию, смогут сделать прививку уже весной.

"Я думаю, что в марте-апреле начнется вакцинация на платной основе, то есть можно будет купить вакцину. Уже весной страны закончат вакцинировать всех своих граждан. И появятся излишки вакцины. Тогда она будет уже в Украине совершенно свободно на платной и на бесплатной основе ", — сказал он.

Напомним, что в Минздраве назвали основные группы украинцев, которых будут прививать первыми.

В первую группу попали люди с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и те, которые выполняют критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

Во вторую группу попали люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

В третью группу попали люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

В четвертую группу попали люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

В пятую группу - это те, кто хочет провакцинироваться, но не подпадает под группы, указанные выше.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

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