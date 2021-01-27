Вакцинация от коронавируса противопоказана ряду людей

Об этом предупредила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, пишет РБК Украина.

В частности нельзя прививаться людям, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем. Речь идет о таких недугах, как иммуносупрессия, рассеянный склероз и прочие тяжелые болезни.

Кроме того, прививаться нельзя также во время любых инфекций, даже самых безобидных - банальных ОРВИ, и конечно же тем, у кого тест на COVID-19 положительный.

Причем ПЦР-тест может показывать у вас отсутствие вируса, но тест на антитела покажет иммуноглобулины igM, это также является противопоказанием к вакцинации.

Возможно, вирус спрятался, сидит в кишечнике или где-то еще. Это состояние называется персистенция. В этом случае тоже нельзя прививаться.

Анча Баранова добавила также, что наличие антител igG и отсутствие igM указывает на постковидное состояние. Но в таком случае вакцинироваться смысла уже нет - вы переболели и у вас выработался иммунитет.

Напомним, что по состоянию на среду, 27 января, коронавирусом в Украине и мире заразились около 100,8 млн человек. За минувший день выявили 528 285 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,1 млн пациентов.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.