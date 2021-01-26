Украинцам не будут начислять штрафы и пеню за несвоевременную оплату коммуналки

Такое решение приняли на заседании Кабмина, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам чиновника, также начаты реализовываться шаги по уменьшении стоимости газа для потребителей.

Судя по реакции украинцев в сети, такое заявление премьера не сильно успокоило общество.



"Если у человека нет денег, ему хоть сотню штрафов выпиши, он все равно он не заплатит ни за коммуналку, и тем более и штрафы не оплатит", "А что сделала власть для того чтобы не было долга? Подняли цены для всех, а пенсию добавили, выборочно", "Нате вам косточку обглоданную, голодранцы. Вот как выглядят их решения", "Дайте денег и все будет ок, деньги есть только у вас вот и платите", "А кто заплатит штрафы за то, что нет рабочих мест, маленькая зарплата, частники как-нибудь платят, за сокращение рабочих мест и т.д.?","Надо принимать радикальные меры - эти скидки они прогнозировали при поднятии тарифов", - писали украинцы в сети.

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