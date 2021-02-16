Рада поддержала увеличение штрафов и усиление наказания за нарушение на дорогах, как для водителей, так и для пешеходов

Во вторник, 16 февраля, нардепі прогглосовали за законопроект 2695.

"За" 325 решение принято, закон принят вцелом", - отметил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Изначально в этом документе было предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, однако позже норма была отменена.

Принятие законопроекта инициировало МВД.

Минимальный штраф повышается до 510 гривен. Такое наказание хотят ввести за:

не пристегнутый ремень;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосвещенный номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

За бегство с места дорожно-транспортного происшествия предусмотрено повысить штраф с 255 до 3,4 тысяч гривен. Такой же штраф в размере 3,4 тысяч грн вводится за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч. При этом за превышение скорости от 20 до 50 км/ч хотят штрафовать на 340 грн.

За непредоставление преимущества в движении авто "скорой", полиции или аварийной службе штраф поднимают с 510 до 680 грн. За создание аварийной ситуации придется заплатить 1445 грн, а за нарушение, которое привело к ДТП - 850 грн.

За езду без прав вводится штраф в 425 грн, если же у водителя прав нет - 3,4 тысячи грн. Водителей, которые были лишены прав, будут штрафовать на 20,4 тысяч грн.

За пьяное вождение грозит штраф в размере 17 тысяч грн (а не 10,2 тысячи, как до этого) с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года - 34 тысячи грн с лишением прав на три года. Если такой горе-водитель попадется третий раз за год, то ему грозит штраф в виде 51 тысячи гривен (или админарест 15 суток) и лишение прав на 10 лет с конфискацией авто.

Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 грн (ранее был 51 грн). За нарушение ПДД велосипедистами штраф повысят до 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.

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