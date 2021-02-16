Рада поддержала увеличение штрафов и усиление наказания за нарушение на дорогах, как для водителей, так и для пешеходов
Во вторник, 16 февраля, нардепі прогглосовали за законопроект 2695.
"За" 325 решение принято, закон принят вцелом", - отметил спикер парламента Дмитрий Разумков.
Изначально в этом документе было предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, однако позже норма была отменена.
Принятие законопроекта инициировало МВД.
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Минимальный штраф повышается до 510 гривен. Такое наказание хотят ввести за:
- не пристегнутый ремень;
- отсутствие шлема у мотоциклиста;
- неосвещенный номерной знак;
- разговор по телефону за рулем без гарнитуры;
- нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.
За бегство с места дорожно-транспортного происшествия предусмотрено повысить штраф с 255 до 3,4 тысяч гривен. Такой же штраф в размере 3,4 тысяч грн вводится за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч. При этом за превышение скорости от 20 до 50 км/ч хотят штрафовать на 340 грн.
За непредоставление преимущества в движении авто "скорой", полиции или аварийной службе штраф поднимают с 510 до 680 грн. За создание аварийной ситуации придется заплатить 1445 грн, а за нарушение, которое привело к ДТП - 850 грн.
За езду без прав вводится штраф в 425 грн, если же у водителя прав нет - 3,4 тысячи грн. Водителей, которые были лишены прав, будут штрафовать на 20,4 тысяч грн.
За пьяное вождение грозит штраф в размере 17 тысяч грн (а не 10,2 тысячи, как до этого) с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года - 34 тысячи грн с лишением прав на три года. Если такой горе-водитель попадется третий раз за год, то ему грозит штраф в виде 51 тысячи гривен (или админарест 15 суток) и лишение прав на 10 лет с конфискацией авто.
Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 грн (ранее был 51 грн). За нарушение ПДД велосипедистами штраф повысят до 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.
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