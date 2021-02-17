Платежи будут касаться самозанятых граждан, которые получили доход от оказания определенных услуг, не превышающих 100 размеров минимальной зарплаты в год.

Налог будет касаться дополнительного заработка, передает Politeka.net . Об этом говорится в соответствующем проекте закона №5046.

Так, нововведение может "грозить" людям, работающим самостоятельно (не имеют наемных работников) и без регистрации ФЛП, и занимаются не запрещенными видами деятельности, такие как репетиторы, няни, изготовители собственной продукции (например, домашние кондитеры), дизайнеры и тому подобное.

Налоги нужно будет платить на основании уведомления, полученного от налогового органа через портал "Дія" или электронный кабинет налогоплательщика.

В пояснительной записке говорится, что благодаря проекту "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения отдельных видов доходов" планируется легализовать деятельность физлиц, которые оказывают услуги без использования чьего-либо труда, и получают оплату наличными. Также таким образом хотят создать условия для оплаты налогов этими лицами.

Ставка налога должна будет составить 5%, а годовая сумма не должна превышать 100 минимальных зарплат. Кроме того, таких людей освободят от уплаты единого социального взноса.