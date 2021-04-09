Астролог Аріна Артурівна назвала знаки зодіаку, яких будуть підстерігати небезпеки в квітні
За словами фахівця, в немилість зірок потраплять чотири представники зодіакального кола, повідомляє "РБК Украина".
Астролог зазначила, що найбільш несприятливими днями для них стануть 12, 20, 23 і період з 26 по 30 Квітня.
Овен
Не виключено, що народжені під цим сузір'ям отримають травми або навіть потраплять в ДТП в квітні. Астролог радить Овнам уникати будь-яких ризиків і небезпечних розваг. За її словами, другий весняний місяць виявиться несприятливим для вас і на роботі. Вам доведеться шукати спільну мову з начальством.
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Близнюки
Представникам цього знака Зодіаку доля готує неприємний сюрприз з грошима. Астролог радить більш ретельно аналізувати будь-які фінансові операції. Ви можете втратити гроші в будь-який момент.
Діва
Астролог запевняє, що саме в квітні вам варто поберегти своє здоров'я. Діви ризикують отримати травми займаючись небезпечними видами спорту. Крім того, захворіти можуть як і самі представники цього знака Зодіаку, так і члени їх сім'ї.
Козоріг
У народжених під цим сузір'ям можуть проявити себе хронічні хвороби, тому астролог рекомендує стежити за здоров'ям як ніколи.
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