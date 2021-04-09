Астролог Аріна Артурівна назвала знаки зодіаку, яких будуть підстерігати небезпеки в квітні

За словами фахівця, в немилість зірок потраплять чотири представники зодіакального кола, повідомляє "РБК Украина".

Астролог зазначила, що найбільш несприятливими днями для них стануть 12, 20, 23 і період з 26 по 30 Квітня.

Овен

Не виключено, що народжені під цим сузір'ям отримають травми або навіть потраплять в ДТП в квітні. Астролог радить Овнам уникати будь-яких ризиків і небезпечних розваг. За її словами, другий весняний місяць виявиться несприятливим для вас і на роботі. Вам доведеться шукати спільну мову з начальством.

Близнюки

Представникам цього знака Зодіаку доля готує неприємний сюрприз з грошима. Астролог радить більш ретельно аналізувати будь-які фінансові операції. Ви можете втратити гроші в будь-який момент.

Діва

Астролог запевняє, що саме в квітні вам варто поберегти своє здоров'я. Діви ризикують отримати травми займаючись небезпечними видами спорту. Крім того, захворіти можуть як і самі представники цього знака Зодіаку, так і члени їх сім'ї.

Козоріг

У народжених під цим сузір'ям можуть проявити себе хронічні хвороби, тому астролог рекомендує стежити за здоров'ям як ніколи.

Нагадаємо, що три знаки зодіаку раптово зубожіють в 2021 році.

Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку чекають щасливі зміни в 2021 році.

Також Politeka писала, що чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.