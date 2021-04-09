Обірвалося життя заслуженої журналістки України, головного редактора Луганського телеканалу "ІРТА" Кароліни Полтавської

Про це повідомив її друг Володимир Ландик на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net. За його словами, Полтавська працювала до останнього, але хвороба виявилася сильнішою. У неї відмовили нирки, жила на діалізі.

"Нас спіткало страшне горе. Померла беззмінний організатор і керівник НТРК ІРТА - К аролина Леонідівна Полтавська. Ц арство небесне. Вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Полтавська понад 20 років пропрацювала журналістом, спеціалізувалася на кримінальних розслідуваннях. У 2020 році отримала почесне звання "Заслужений журналіст України".

Жінка багато років очолювала телеканал "ІРТА". Після того, як в 2014 році діючий директор НТРК кинув обладнання і поїхав, рятуючись від війни, співробітникам довелося теж роз'їхатися. Кароліна разом з колегою відновили мовлення телеканалу у звільненому Сєвєродонецьку. Часом доводилося працювати навіть під обстрілами.

Користувачі висловлюють свої співчуття в коментарях, не вірячи в трагедію:

"Боже мій! Як це! не можу повірити!"

"Жах, я її добре знала"

"Який жах! Царство їй небесне! Прекрасна людина і професіонал з великої літери!((("

"Скорботна звістка, в яку неможливо повірити. У розквіті сил, таланту. Царство небесне, світла пам'ять, співчуття"

"Жах! Як це можливо? Шок! Прийміть мої щирі співчуття! Стільки енергії, життя в цій людині! Не можу повірити світла пам'ять!!"

"У розквіті творчих сил, така молода... Щирі співчуття рідним, близьким та всьому колективу телеканалу ІРТА"

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