Окремим територіям Київської області залежно від епідемічного стану рекомендується:
- залежно від епідеміологічної ситуації, закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти всіх типів і форм власності рекомендовано призупиняти.
- Дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах.
- Здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків.
- Рекомендувати керівникам підприємств торгівлі пріоритетне обслуговування з 10: 00 до 12: 00 літніх людей.
Нагадаємо, додаткові протиепідемічні заходи в Київській області почали діяти з 5 квітня.
У громадський транспорт столиці можна потрапити тільки за спеціальним перепусткою, який підприємці можуть отримати в Департаменті підприємництва міської адміністрації, працівника медицини - в Департаменті медицини в районних адміністраціях.
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За минулу добу, 9 квітня, в Україні було діагностовано 17463 нових випадки коронавірусної хвороби.
Зокрема, захворіли 684 дитини та 394 медпрацівники.
За весь час пандемії в Україні коронавірусом захворіли 1841137 осіб, 36779 летальних випадків.
Нагадаємо, локдаун в Україні: Степанов назвав області, де можуть послабити карантин.
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