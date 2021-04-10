Так, було вирішено продовжити дію протиепідемічних заходів в області до 23 квітня.

Рішення про продовження посиленого карантину прийняла Київська обласна комісія з питань ТЕБ та НС

Дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах.

Здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків.

Рекомендувати керівникам підприємств торгівлі пріоритетне обслуговування з 10: 00 до 12: 00 літніх людей.

Нагадаємо, додаткові протиепідемічні заходи в Київській області почали діяти з 5 квітня.

У громадський транспорт столиці можна потрапити тільки за спеціальним перепусткою, який підприємці можуть отримати в Департаменті підприємництва міської адміністрації, працівника медицини - в Департаменті медицини в районних адміністраціях.

За минулу добу, 9 квітня, в Україні було діагностовано 17463 нових випадки коронавірусної хвороби.

Зокрема, захворіли 684 дитини та 394 медпрацівники.

За весь час пандемії в Україні коронавірусом захворіли 1841137 осіб, 36779 летальних випадків.

Нагадаємо, локдаун в Україні: Степанов назвав області, де можуть послабити карантин.

Як повідомляла Politeka, у Києві через локдауну змінили графік руху поїздів метро: як працюватиме транспорт.

Також Politeka писала, що локдаун призвів до надзвичайного подорожчання цін на проїзд: почався переполох і перевірки.