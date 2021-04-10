Популярна модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, приспустила одяг, щоб показати себе

Модель з пишними формами з самого початку ведення свого Instagram-аккаунта піддавалася критиці через те, що зробила багато пластики. Дівчина в той же час цей факт не приховує і вважає, що це її особиста справа.

Саме через відвертість Омович і її поведінки в мережі під постами дівчини розгораються справжні суперечки. Багато хто не може зрозуміти, чому Олена так часто змінює себе, тоді як інші просто вихваляють її сміливість і худу фігуру.

Завдяки поєднанню бюста шостого розміру і крихітної талії, ніхто не може залишитися байдужим. Цього разу в розділі Сторі Олена акцентувала увагу на своїх сідницях, які також збільшила, щоб підправити фігуру. Знявши штани майже повністю, Олена похвалилася і новим бікіні, і своїми достоїнствами.

До слова, модель любить відвідувати солярій, тому навіть на зимових фото її шкіра завжди засмагла і досить смаглява. Цього разу на фото в Instagram Омович показала образ з однієї прозорої білизни чорного кольору з тонкими мотузочками. Не обійшлося і без жартів.

Фанати відреагували по-своєму:

"Ти така красива принцеса; а що не роздяглася!??? Вже роздяглася б. Інстаграмм все витримає; Рот все? Не закривається ?; Та ось так добре, але хоч рот прикрийте; ідеально, якщо залишатися вдома 🤪; So great post !! 😍 ; Скоро за якістю я звернуся до тебе дорога; як багато пишного і так мало одягу; ви дуже красива; ну з таким одягом можна і не одягатися вже".

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