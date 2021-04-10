Модель Альона Омович, яку порівнюють з Кім Кардашьян, поділилася пікантним фото в білизні
Як пише Politeka.net, Альона Омович стала популярною інста-моделлю і регулярно радує українців новим контентом у своєму мікроблозі в Instagram. Дівчина зробила не одну пластичну операцію і здорово збільшила собі бюст, зробивши його шостого розміру. Красуня не приховує цього і обожнює відверті вбрання, змушуючи фанатів захоплюватися своїми формами.
Нещодавно у своєму мікроблозі Альона в черговий раз продемонструвала шанувальникам свої пружні форми. На новому фото модель з'явилася практично голяка, на ній тільки крихітний мереживний ліфчик, який вона стискає величезний бюст. Волосся красуні зібрані в кокетливу зачіску-це два пучка з боків, а на обличчі легкий макіяж, вона кокетливо дивиться в об'єктив.
У підписі до публікації Омович звернулася до шанувальників за порадою. "Порадьте фільмів в коменти. Мені з останнього в душу запав "Небезпечна спокуса 2021". Дуже рекомендую. Стильний детектив з закрученим сюжетом. Виглядав на одному диханні, плюс там такі локації. Лос-Анджелес, тачки, шикарні особняки та інтриги...ой, аж ще раз захотілося глянути. Побільше б таких фільмів", - написала модель. Користувачі тут же почали активно обговорювати її нове фото, засинаючи компліментами і відповідями на прохання. "Красуня", "Дуже класна, виглядаєш супер", "Уфффф яка, бомбова", "Красива", "Вогонь", - пишуть в коментарях.
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