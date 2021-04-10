Екс-учасниця "ВІА Гри" і близька подруга поп-співака Макса Барських, Міша Романова показала спокусливий образ, забувши надіти бюстгальтер

Як відомо, група "ВІА Гра" завжди була знаменита красивими учасницями, які були в кожному з її складів. Однією з них є ефектна блондинка Міша Романова, яка покинула колектив ще в 2018 році. Зараз вона активно розвиває свою сторінку в Instagram і радує шанувальників яскравими, а часто і досить відвертими знімками, передає Politeka.net

Так, на новому фото красуня попозувала перед дзеркалом в облягаючій блузці червоного кольору і вузьких джинсах, які обтягнули принади екс-учасниці «ВІА Гри».

Міша Романова сама знімала себе на телефон і в кадрі можна помітити, що знаменитість вважала за краще не одягати бюстгальтер, засвітивши свій пишний бюст.

Волосся її як завжди були акуратно укладені локонами, а на обличчі сяяв яскравий макіяж.

Крім того, Романова вирішила заінтригувати шанувальників підписом до знімка.

"Локдаун йде мені на користь, скоро буде багато новин», - встигла написати вона.

У ЗМІ, Романовій приписують роман з Максом Барським, хоча Міша це заперечує.

Нагадаємо, що Міша Романова запаморочила голову ніжною красою:»дружина мільйонера".

Як повідомляла Politeka, Міша Романова вивалила бюст в" тісній "сукні:" намагаєтеся бути схожою на світлу Лободу, але...".

Також Politeka писала, що гаряча Міша Романова В боді і" сіточці "блиснула неприкритим бюстом:"здалося, Тіна".