Знаменита модель Емілі Ратаковскі вразила фігурою всього через місяць після народження сина
Не так давно Емілі народила сина, якого відразу показала в Instagram і розповіла, як з батьком дитини назвала малюка. Через кілька тижнів Емілі навіть влаштувала публічне годування немовляти, розкривши жилет і викликала інтерес: як же виглядає фігура моделі після пологів?
Сама Ратаковскі сьогодні буквально відповіла на найголовніше питання в Instagram завдяки новим фото і відео (щоб подивитися ролик, змахніть пост вліво).
Так, на сторінці в Instagram супермодель представила кадри, які зробила перед дзеркалом у світлій кімнаті. Зірка постала в яскраво-помаранчевому купальнику з принтом, а також в бікіні в оригінальним принтом в схожому стилі, хизуючись плоским животиком і стрункою талією. Не забула зірка і похвалитися пишними сідницями.
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Вигляд моделі просто збентежив фанатів:
"О мій 🔥; хіба ти місяць тому не народжувала жінка ?!; Це післяпологове тіло !? Якого біса !? Дійсно !? 😩 ; Симпатичний принт. Не можу повірити, що у тебе тільки що народилася дитина; це пост-дитина ??? 😱 ; якщо це ти після пологів я перестав жити; Почекай, хіба у тебе не народилася дитина ?!; Прокляття! Навіть після цієї дитини ти чертовски мініатюрна!; Я б не повірив, що у неї є дитина».
На фан-акаунтах в Instagram шанувальники з радістю діляться кращими фото супермоделі, що позує в бікіні. Як можна помітити, їй правда пощастило, адже такий плоский живіт далеко не кожен може отримати навіть з активними тренуваннями.
Емілі не втомлюється повторювати, що заняття в залі навівають на неї дику нудьгу. В якості альтернативи вона вибирає будь-яку фізичну активність на свіжому повітрі. Також зірка дотримується досить суворої дієти, в основі якої — овочі, крупи і нежирне м'ясо з морепродуктами. Перед відповідальними заходами модель, як правило, сідає на сокову дієту.
Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.
А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні.
Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні