Кабмін вніс важливі зміни до постанови про карантин і введення обмежувальних протиепідемічних заходів

Так, уряд затвердив перелік видів економічної діяльності, за яким ФОПи та наймані працівники з "червоних" зон карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги в розмірі 8000 гривень, передає Politeka.net з посиланням на сайт Кабміну.

З наступного тижня дані категорії громадян, зареєструвавшись у "Дії", можуть подавати заявку, щоб отримати державну допомогу.

Наводимо нижче повний перелік:

Нагадаємо, 9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги в розмірі 8 тисяч грн підприємцям і найманим працівникам, які були змушені припинити свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.

За інформацією МОЗ станом на 11 квітня, в "жовтій зоні" знаходяться лише Херсонська та Івано-Франківська області. У "помаранчевій зоні" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області. У "червоній зоні" знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Раніше ми розповідали, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов оцінив можливість введення локдауна по всій країні. Незважаючи на список "червоних" зон, що постійно розширюється, Кабмін поки не планує оголошувати загальнонаціональний локдаун.

Нагадаємо, локдаун в Україні: Степанов назвав області, де можуть послабити карантин.

Як повідомляла Politeka, у Києві через локдауну змінили графік руху поїздів метро: як працюватиме транспорт.

Також Politeka писала, що локдаун призвів до надзвичайного подорожчання цін на проїзд: почався переполох і перевірки.