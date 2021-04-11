Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл у костюмі з тваринним принтом показала сміливий вигляд

Наомі Кемпбелл звикла бути в центрі уваги на всіх показах, адже її зовнішність не може залишити байдужими нікого. Завдяки правильному догляду за собою, втім, навіть в 50 років Наомі виглядає дуже красиво і доглянуто, складаючи конкуренцію навіть співачці Дженніфер Лопес, яка в 51 рік також виглядає всього на 30.

На архівних кадрах видно, що Наомі має струнку і атлетичну фігуру з народження і її успіх в тому, що вона дотримується обмежень, щоб цю форму не втратити і тепер. В одязі зі звіриним принтом Наомі перетворилася на справжню дику кішку, з якими її часто порівнюють.

До слова, для ідеальної шкіри Наомі часто ходить в спа-салон, щоб провести процедуру лімфодренажного масажу за допомогою мадеротерапії — техніки з використанням спеціальних дерев'яних інструментів.

Також Кемпбелл зізналася, що намагається робити глибокий масаж в силу свого віку (50 років), щоб позбутися зайвої рідини в організмі.

Також красуня показала фото, де позувала у великому вбранні, який відчинила перед камерою. І можна відразу помітити, що бюст модель ніяк не прикрила і його легко розглянути. Кемпбелл з'явилася серед дерев на природі, захоплюючи елегантною красою.

"Чудова", "така красива сестричка", "з Великоднем, Наомі", "ти приголомшлива, на вершині топа", "Чарівна, йде в атаку", "красива картинка, ці фотографії, які ти робиш в Африці, - великого успіху всій команді, Щасливого Великодня", "навіть 20-річні позаздрять".

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