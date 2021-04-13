Астролог Павло Глоба визначив головних везунчиків поточного тижня

За словами фахівця, в період з 12 по 18 квітня доля буде прихильна до чотирьох представників зодіакального кола.

Овен

На думку Глоби, народжені під цим сузір'ям досягнуть успіху практично у всіх життєвих сферах. За словами Глоби, для цього у вас будуть цілі три дні. Спеціаліст запевняє, що для досягнення бажаного Овнам необхідно робити якомога більше хорошого для оточуючих. Глоба радить не відкладати важливі справи на потім, а діяти прямо зараз.

Близнюки

Представників цього знака Зодіаку чекає успішний час в любові. Чи не обійде удача стороною і справи, пов'язані з грошима. Глоба каже, що Близнюкам на цьому тижні можна сміливо починати нові справи. Астролог запевняє, що доля готує вам ідеальний для цього час.

Діва



Глоба запевняє, що з 12 по 18 квітня у Дів почнеться грошовий період, тому представникам цього знака Зодіаку з упевненістю можна проявляти собі в чомусь новому. Найбільш вдалими для вас стануть 14 і 18 числа. Саме в ці дні, За словами астролога, ви можете здійснювати дорогі покупки.

Стрілець



Народжені під цим сузір'ям також можуть розраховувати на прихильність зірок. За словами астролога, в житті Стрільців настане вдалий час майже у всіх починаннях. Глоба радить не боятися і братися за справи, які раніше вам здавалися нездійсненними.



Нагадаємо, що три знаки зодіаку раптово зубожіють в 2021 році.

Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку чекають щасливі зміни в 2021 році.

Також Politeka писала, що чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.