Відома співачка Катерина Бужинська здивувала своїх шанувальників яскравою фотосесією

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, народна артистка України Катерина Бужинська просто закохала фоловерів у свою сторінку в Instagram. Там зірка часто ділиться з шанувальниками результатами яскравих фотосесій, а цього разу не змінила собі і виклала яскраві кадри з нового фотосету, на яких з'явилася в сміливому образі.

Як видно, 41-річна Катерина відображена в цікавій локації з "зеленню", вона предстала на огляд публіки в незвичайному вбранні. На ній яскрава зелена блуза з довгими рукавами і оригінальний Темний корсет. Цей наряд красиво підкреслив ефектні форми і розкішне декольте красуні. Її волосся розпущене в акуратному укладанні, а на обличчі яскравий макіяж, вона кидає млосні погляди в камеру.

У підписі до публікації Бужинська розповіла про те, що їй захотілося зелені. "Захотілося зелені. І в нарядах, і в природі, і в душі. Зелений колір здавна вважається символом щастя і радості, гармонії і умиротворення, удачі і достатку, а також рівноваги і мудрості. Ще в цьому сезоні яскравий відтінок зеленого в тренді. Дякую моїй землячці, талановитому дизайнеру @striletskaya. com_ за гарний весняний образ", - написала Катерина. Шанувальники в захваті від нового образу зіркової красуні, її завалюють компліментами в коментарях до фото.

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