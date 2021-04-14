Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яких очікують труднощі в найближчі дні

За словами фахівця, тиждень з 12 по 18 квітня стане проблемною для чотирьох представників зодіакального кола, передає Slovofraza.

Тілець

Народжені під цим сузір'ям будуть переживати не найкращий період у своєму житті. За словами астролога, тиждень у Тельців буде наповнений нервами і проблемами. Вирішити навалилося проблеми ви зможете тільки поодинці. Глоба зазначає, що негаразди вас чекають і на роботі.

Рак

Поточний тиждень принесе представникам цього знака Зодіаку багато емоцій, але в основному тільки негативних. У фінансовій та діловій сферах починаючи з четверга почнеться небезпечний і непередбачуваний період, а невдачі можуть негативно позначитися на здоров'ї.

Водолій

Глоба пророкує Водоліям складний час. Для того, щоб пережити цей тиждень, вам буде потрібно чимало енергії. Вас очікую проблеми у фінансовій сфері, які, за словами фахівця, вдасться залагодити лише звернувшись до друзів. Глоба радить приділяти особливу увагу роботі в цей період.

Риби



Народжені під цим сузір'ям постануть перед труднощами на роботі. За словами Глоби, на цьому тижні вам небажано пускати на самоплив свій бізнес. Істотно підвищити вашу продуктивність зможе порядок не тільки на робочому місці, але і вдома.

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