Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик провели бій один проти одного

Як передає Politeka.net, кадри поєдинку на своїй сторінці в Instagram опублікував Василь (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

"Нова легенда! З'ясовуємо з Олександром Усиком хто крутіший, незалежно від вагових категорій, без рингу і рукавичок", – йдеться в підписі до посту.

Куми вирішили з'ясувати, хто з них краще проявить себе в комп'ютерній грі.



У підсумку більш спритним на віртуальному рингу виявився Ломаченко. За результатом трьох раундів переміг саме він.

"Братан, ти мені жодного удару не завдав! Нова легенда!",- заявив Василь і попрямував до свого візаві.

Підписники Ломаченка були в захваті від побаченого і подякуй боксеру за надані емоції.

"Це Вася в хевівейт піднявся або Саня в легкий дивізіон спустився?", "Ось вона доросле життя", "так би з Лопесом"," головне плече не травмуй", "Бій Давида і Голіафа, версія 2.0. Цей бій точно увійде в історію!",- писали в коментарях.