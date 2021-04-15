Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик провели бій один проти одного
Як передає Politeka.net, кадри поєдинку на своїй сторінці в Instagram опублікував Василь (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)
"Нова легенда! З'ясовуємо з Олександром Усиком хто крутіший, незалежно від вагових категорій, без рингу і рукавичок", – йдеться в підписі до посту.
Куми вирішили з'ясувати, хто з них краще проявить себе в комп'ютерній грі.
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У підсумку більш спритним на віртуальному рингу виявився Ломаченко. За результатом трьох раундів переміг саме він.
"Братан, ти мені жодного удару не завдав! Нова легенда!",- заявив Василь і попрямував до свого візаві.
Підписники Ломаченка були в захваті від побаченого і подякуй боксеру за надані емоції.
"Це Вася в хевівейт піднявся або Саня в легкий дивізіон спустився?", "Ось вона доросле життя", "так би з Лопесом"," головне плече не травмуй", "Бій Давида і Голіафа, версія 2.0. Цей бій точно увійде в історію!",- писали в коментарях.
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