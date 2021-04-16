Українців попередили про "особливий режим" через епідемію коронавірусу

Про це глава МОЗ повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Зазначається, що" особливий режим " діятиме на період Великодніх свят.

Глава МОЗ додав, що Британський і Південноафриканський штами коронавірусу "надагресивні", а перебіг хвороби дуже важкий.

"Нам важливо, щоб виконувалися ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим. Ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти по можливості, великі скупчення людей", - підкреслив Степанов.

Зазначимо, станом на ранок 16 квітня Україна опинилася на шостому місці в світі за кількістю нових летальних випадків від ускладнення коронавірусу.

За добу, згідно з даними онлайн-лічильника Worldometers, від COVID - 19 в країні померли 433 людини.

Таким чином, серед країн Європи Україна опинилася на другому місці після Польщі, де померли 21 130 осіб.

Світовий рейтинг очолили Бразилія-3 774 нових смертей, Індія – 1 183, США – 895, Польща – 682 і Мексика – 518. У Росії зафіксували ще 398 летальних випадків.

За останню добу в Україні виявлено 17 479 нових випадків COVID-19.

Всього зафіксовано 1 921 244 випадків зараження, 39 096 летальних випадків, 1 453 766 осіб одужали.

Нагадаємо, до "Червоної" карантинної зони віднесені Полтавська, Харківська, Житомирська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська, Львівська, Миколаївська, Чернігівська області та Київ.

Загальнонаціональний локдаун в уряді обіцяли оголосити, якщо більшість областей будуть в» червоній " зоні.

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