Японський боксер Масайоші Накатані поділився очікуваннями від бою з Василем Ломаченком
За словами спортсмена, він вже активно готується до поєдинку з українцем і виробляє стратегії.
Поєдинок Ломаченка-Накатані поки ще не оголошений офіційно. Але все йде до того, що боксери все ж зустрінуться між собою.
Промоутер українця Боб Арум повідомив, що бій намічається влітку цього року.
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В останньому бою Накатані зумів здолати пуерто-риканця Фелікса Вердехо і не планує зупинятися.
"По правді кажучи, якщо після того, як я здивував світ, я зроблю це і з Ломаченком, то це ще більше підніме мою ціну. Рівень уваги до мене теж зміниться. Я показав себе з серйозними суперниками. Хочу перемогти і підтвердити свій рівень", - передає слова японця Xsport.
Також Накатані висловив надію швидше зустрінеться на рингу з Ломаченком, оскільки українець переніс операцію після поразки Лопесу.
Раніше, чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес, якому вдалося перемогти обох боксерів зазначив, що і Василь Ломаченко і його можливий візаві перебувають хорошій формі.
Лопес впевнений, що поєдинок буде видовищним, оскільки "Накатані - не покидьок, як і брухту".
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