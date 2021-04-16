Японський боксер Масайоші Накатані поділився очікуваннями від бою з Василем Ломаченком

За словами спортсмена, він вже активно готується до поєдинку з українцем і виробляє стратегії.

Поєдинок Ломаченка-Накатані поки ще не оголошений офіційно. Але все йде до того, що боксери все ж зустрінуться між собою.

Промоутер українця Боб Арум повідомив, що бій намічається влітку цього року.

В останньому бою Накатані зумів здолати пуерто-риканця Фелікса Вердехо і не планує зупинятися.

"По правді кажучи, якщо після того, як я здивував світ, я зроблю це і з Ломаченком, то це ще більше підніме мою ціну. Рівень уваги до мене теж зміниться. Я показав себе з серйозними суперниками. Хочу перемогти і підтвердити свій рівень", - передає слова японця Xsport.

Також Накатані висловив надію швидше зустрінеться на рингу з Ломаченком, оскільки українець переніс операцію після поразки Лопесу.

Раніше, чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес, якому вдалося перемогти обох боксерів зазначив, що і Василь Ломаченко і його можливий візаві перебувають хорошій формі.

Лопес впевнений, що поєдинок буде видовищним, оскільки "Накатані - не покидьок, як і брухту".

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