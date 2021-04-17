Знаменита модель Емілі Ратаковскі в простому топі і розстебнутій сорочці показала, як змінилася після пологів

Відома супермодель прославилася досить швидко, а завдяки дивно стрункій фігурі, що поєднується з пишними формами, Емілі завжди опиняється в центрі уваги. Варто Ратаковскі опублікувати нове фото, як фанати бурхливо обговорюють її зовнішній вигляд. Раніше зірка виступала за природність і навіть відмовлялася позбавлятися від волосся на тілі.

Через цю тему багато хто часто підозрюють Ратаковскі у брехні, адже її губи виглядають так, ніби вона їх збільшувала і не раз, причому сама Емілі все ще стверджує, що зовнішність у неї завжди була такою, вона нічого не змінювала.

Після пологів питання про фігуру супермоделі також нікуди не подівся. А після того, як нещодавно 29-річна знаменитість прогулялася на вулиці в коричневому ТОПі, вільних брюках і розкритій сорочці, тема її образу стала ще популярнішою. Можна помітити, що навіть через місяць після народження сина Емілі виглядає стрункою, підтягнутою і дуже доглянуто.

Плоский живіт без жодних занять спортом виглядає дійсно добре. І це при тому, що Емілі, з її слів, дійсно мало часу приділяє спорту в своєму житті в цілому.

Через кілька тижнів Емілі після пологів показала всю себе в бікіні з анімалістичним принтом, підкресливши фігуру найкращим чином. Демонстрація не пройшла безслідно-фанати були вражені формами Ратаковскі, яка виглядає так, немов і не народжувала зовсім.

"О мій вид ля сміливих мам; хіба ти місяць тому не народжувала жінка ?!; Це післяпологове тіло !? Якого біса !? Дійсно !? 😩 Вау, приголомшливо; Симпатичний принт. Не можу повірити, що у тебе тільки що народилася дитина; це пост-дитина ??? 😱 ; Почекай, хіба у тебе не народилася дитина ?!; Прокляття! Навіть після цієї дитини ти чертовски мініатюрна!; Я б не повірив, що у неї є дитина», - пишуть в мережі.

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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