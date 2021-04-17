Пішов з життя відомий український письменник і політик
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив Ігор Телішевський на своїй сторінці в Facebook.
Його не стало на 79-році життя.
"Помер Вололимир Яворівський-український письменник, політичний діяч, один з творців української незалежності. Співчуття рідним і близьким! Вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні.
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Яворівський був народним депутатом України I, II, IV-VІ скликань і одним з головних засновників Народного Руху України.
Українці також висловили свої співчуття рідним і близьким письменника.
"Царство небесне, вічний спокій. Дуже шкода", "Земля пухом, вічна пам'ять, людині, який є гордістю міста", "Царство небесне, земля пухом! Співчуття рідним і близьким!", - писали в коментарях під постом.
Раніше ми розповідали, що на Кіровоградщині в результаті аварії загинув 29-річний український музикант Артем Язловецький.
Винуватцем аварії став водій джипа BMW на єврономерах, який на слизькій дорозі пішов на обгін. Він не впорався з керуванням і його почало крутити по зустрічній смузі. BMW врізався в Славуту і буквально зніс з дороги.
Язловецький загинув на місці.
Нагадаємо, обірвалося життя видатного українця, Країна вражена.
Як повідомляла Politeka, помер відомий українець.
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