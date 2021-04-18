Українцям пояснили, як період локдауну позначиться на стажі, і вплине на майбутні пенсії

Як повідомила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна під час презентації аналітичної довідки ООН про соціальний захист, період отримання допомоги по частковому безробіттю та інших видів допомоги під час локдауну буде зарахований до страхового стажу, пише "Обозреватель".

"Для того, щоб люди в майбутньому не відчули цей вплив карантину, локдауну, низьких доходів, ми прийняли рішення про те, що періоди отримання допомоги і по частковому безробіттю, і інших - всі ці періоди будуть зараховані до страхового стажу", - заявила Лазебна.

Міністр нагадала, що для майбутніх пенсій важливо, щоб був повний страховий стаж.

Нагадаємо, ФОПи можуть отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень у зв'язку з локдауном в "червоних" зонах.

Реєстрація на отримання карантинних виплат для ФОПів і їх співробітників почнеться з 19 квітня. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд планує виділити три мільярди гривень на карантинні виплати.

У "червоній" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. "Жовтими" залишаються три області-Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська. Решта- "помаранчеві".

Нагадавши, Шмигаль розповів, коли українці отримають карантинні виплати: "потрібно зареєструвати..."

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