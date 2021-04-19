Відомий хореограф, суддя танцювального шоу "Танці з зірками" Влада Ями знову здивував перевтіленням
Після найпершого сезону проекту "Танці з зірками", що вийшов у 2006 році, Влад Яма заробив величезну популярність, пише Politeka.net. Зараз артист не тільки успішний хореограф, а й справжнісінький шоумен. Нерідко Влад Яма стає гостем і суддею різних шоу.
Зокрема, в деяких проектах хореограф просто дивує своїм перевтіленням. Цього разу Влад опублікував у своєму Instagram фото, зроблене під час його виступу на шоу "Ліга сміху".
У кадрі танцюрист постав у довгому плащі нарозхрист, він показав свій торс і посміхнувся. Примітно, що артиста можна було не впізнати, адже він постав без своєї звичайної лисини - на його голові була перука з чорного кучерявого волосся - зачіска ніби з 80-х.
"Диско", - написав артист.
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Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, бо в сторіс відсутня ця можливість.
Зазначимо, нещодавно артист також вразив перетворенням, адже він з'явився на сцені шоу "Ліпсінк батл" в образі української співачки Джамали.
Глядачі оцінили вміння пародіювати артистку і написали багато приємного в його бік.
"Розірвавши. Це було Бомбезно 🔥🔥🔥 Браво 👏👏👏 Тягни Разява 🔝🔝🔝", "Ого, несподівано, круто 😁👏👏", "Це чудово👏👏👏 Вогонь🔥🔥🔥", "Супер,просто кращий, дуже сподобалося,красень!!!!!!!🔥 ",- написали користувачі мережі тоді.
Нагадаємо, Влад Яма вперше показав маленького сина, дружина не стрималася:"Ваша копія".
Як повідомляла Politeka, фото молодого Влада Ями з сімейством викликало фурор в мережі: "був наречений ще той".