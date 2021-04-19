Астролог Василина Володіна передрекла успішний час знакам Зодіаку
За словами фахівця, в період з 19 по 25 квітня удача буде благоволити чотирьом представникам зодіакального кола, передає Slovofraza.
Овен
Народжені під цим сузір'ям під кінець квітня зможуть знайти енергію, яка так потрібна для них в останні тижні. Спеціаліст зазначила, що цей період стане для вас ідеальним для здійснення всіх планів. Час змін позитивно позначиться на вашому майбутньому.
Тілець
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Володіна радить Тельцям не приймати все занадто близько до серця в цей період. Астролог радить абстрагуватися від усього, що засмучує. Якщо у вас це вийде, то успішне закінчення квітня для вас гарантовано. Особливий успіх чекає Тельців в амурних справах.
Терези
Представникам цього знака Зодіаку не варто розповідати всім підряд про свої плани і успіхи. Володіна зазначає, що таким чином ви можете злякати удачу. Також астролог попереджає, що досягти бажаних результатів в цей період ви зможете тільки своїми силами.
Скорпіон
У народжених під цим сузір'ям починається фантастичний період в любовних справах. За словами астролога, самотні Скорпіони з 19 по 25 квітня зможуть зустріти другу половинку.
Крім того, у вас з'явиться шанс поліпшити своє становище на роботі і в бізнесі, але для цього не варто ризикувати. За словами Володіної, необдумані вчинки вам тільки нашкодять.
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