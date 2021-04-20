Астролог Павло Глоба попередив знаки Зодіаку про прийдешні проблеми

За словами фахівця, труднощі з 19 по 25 квітня почнуться в житті чотирьох представників зодіакального кола, передає Slovofraza.

Лев

Народжені під цим сузір'ям зіткнуться з негараздами в особистому житті. За словами астролога, нерозуміння у відносинах з другою половинкою можна буде вирішити змінивши обстановку. Глоба запевняє, що цей період варто присвятити своїй коханій людині.

Діва

Головною проблемою цього тижня для вас стануть злостивці і ваші вороги. Астролог зазначає, що з 19 по 25 Квітня ви повинні бути максимально активними на роботі. Також Дівам бути уважніше при оформленні документів і звертати уваги на деталі.

Скорпіон

Конфліктні ситуації чекають представників цього знака Зодіаку вдома і на роботі. Глоба радить вирішувати всі проблеми без зайвих конфліктів і сварок. За словами фахівця, в цей період себе варто присвятити сім'ї. Також на цьому тижні можна здійснювати дорогі покупки.

Водолій

Цілком можливо, що у народжених під цим сузір'ям можуть зруйнуватися всі плани на цьому тижні. За словами Глоби, вам буде під силу це вирішити. Фахівець радить уникати конфліктних ситуацій і не наживати собі нових ворогів.

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