Всесвітньо відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл в строгому вбранні перевершила всі очікування шанувальників

Як передає Politeka.net, Наомі Кемпбелл в своєму Instagram розмістила кілька фотографій, на яких постала в строгому чорному вбранні – плаття по фігурі в підлогу і плащі, накинутому на плечі.

Незважаючи на свій вік, модель не втратила своєї привабливості. Раніше зірку називали не інакше як "Чорна пантера". Зараз їй 50 років, проте вона досі збирає численних фанатів на своїх сторінках у соцмережах.

Цього разу Наомі привітала модельєра Майкла Корса з 40-річчям компанії. Наомі пише: "Майкл Корс з 40-річчям!! Було приємно працювати з вами протягом чотирьох десятиліть! Бажаю вам ще багато !!! Нью-Йорк, Нью-Йорк".

Майкл Корс є модельєром чоловічого та жіночого одягу та аксесуарів. Модельєр присвятив серію люксового одягу на честь 40-річчя бренду. Показ мод відбувся прямо на вулицях Нью-Йорка.

Наомі представила один з нарядів - тотал-блек, простуючи немов королева ночі вулицями міста. Наряд розшитий тисячами паєток, які створюють ефект зоряного неба.

Шанувальники не залишили без уваги фото Моделі, і обсипали в коментарях свою улюбленицю компліментами, які аж ніяк не перебільшують краси моделі.

"Чудова", "Ти просто не зупиняєшся ❤️❤️❤️", "Міський ангел", "Королева", "Богиня" - написали шанувальники.

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