Психолог, ресторатор, телеведучий і учасник таких шоу як "Танці з зірками" і " Голос країни", Даніель Салем, показав доньку-майбутню балерину

Ресторатор не зупиняється на одній улюбленій справі і активно розвивається в найнесподіваніших сферах. Ще недавно чоловік підкорював своїми талантами на паркеті, подружившись з суддями танцювального проекту. Тепер же Даніель продовжує розвиватися в професійному плані.

Зовсім недавно чоловік оголосив про те, що він буде новим ведучим шоу "Зірковий шлях". Артисти і колеги чоловіка привітали його, не обійшлося і без жартів. А цього разу щасливий Даніель підкорив милими кадрами з дорослішає дочкою.

Білява дівчинка вирішила повторити танці балерин і активно танцювала на камеру, виконуючи рухи і ставаючи на носочки:

"Катерина Кухар, ну, як думаєш, є шанси?"- жартівливо поцікавився Салем у відомої і талановитої балерини, яка раніше була його суддею на проекті.

"Шанси є завжди!!"- добродушно відповіла Зірка на відео Даніеля.

Також раніше українська прима-балерина в сторіс Instagram привітала Салема з новою роботою.

"Даня, з прем'єрою в" Зірковий шлях " тебе. Із задоволенням за тобою спостерігаю", - написала артистка.

Однак у наступному сторіс балерина вирішила "виховати" нового ведучого-вона нагадала, як правильно говорити її прізвище. На кадрах був зображений Даніель в студії, коли він вимовив прізвище Катерини з м'яким знаком в кінці.

"Проте... Даніель, змушена вас підкоригувати... Прізвище Кухар не підпадає під зміну мови і залишається незмінним", - написала балерина.

Нагадаємо, що Гарячий Даніель Салем посвітив м'язами і звів жінок з розуму: "Ах, який гарний!".

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