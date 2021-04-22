Астролог Павло Глоба назвав знака Зодіаку для яких травень стане небезпечним місяцем
Всього фахівець виділив чотирьох представників зодіакального кола, повідомляє kleo.
Водолій
За словами Глоби, ви будете переживати не найкращий час у фінансовому плані. В останній весняний місяць підвищується ймовірність зустріти аферистів. Астролог радить уникати ризикованих угод, щоб не втратити гроші. Особливо уважними варто бути людям старшого віку.
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Діва
Народженим під цим сузір'ям слід проявити обережність з вогнем. За словами Глоби існує серйозна небезпека обпектися. Феєрверки і багаття варто перенести на більш благополучний час.
Лев
На початку місяця виникнуть конфлікти в особистому житті через постійну зайнятість на роботі. Астролог радить знайти компроміс зі своєю другою половинкою і проводити більше часу з сім'єю.
Стрілець
Психологічним стресом можуть обернутися для вас конфлікти як на робочому місці, так і вдома. З'ясування відносин все одно не дасть бажаного результату, а порція негативу буде забезпечена.
На представників водної стихії очікують захворювання зорової і травної систем, а також зубів.
Знаки зодіаку повітряних стихій зіткнуться із захворюваннями дихальної системи. Особливо уважними вам потрібно бути в другій половині травня.
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