Астролог Павло Глоба назвав знака Зодіаку для яких травень стане небезпечним місяцем

Всього фахівець виділив чотирьох представників зодіакального кола, повідомляє kleo.

Лев На початку місяця виникнуть конфлікти в особистому житті через постійну зайнятість на роботі. Астролог радить знайти компроміс зі своєю другою половинкою і проводити більше часу з сім'єю.

Стрілець Психологічним стресом можуть обернутися для вас конфлікти як на робочому місці, так і вдома. З'ясування відносин все одно не дасть бажаного результату, а порція негативу буде забезпечена. На представників водної стихії очікують захворювання зорової і травної систем, а також зубів. Знаки зодіаку повітряних стихій зіткнуться із захворюваннями дихальної системи. Особливо уважними вам потрібно бути в другій половині травня. Нагадаємо, що три знаки зодіаку раптово зубожіють в 2021 році. Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку чекають щасливі зміни в 2021 році. Також Politeka писала, що чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.





