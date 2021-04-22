Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл у прозорій кофті і пальто показала модний лук

Головні секрети харчування від Наомі Кембелл, а також її способу життя і правил по заняттях спортом цікавлять багатьох шанувальників. У 50 років супермодель здатна перевершити молодих красунь, а також з легкістю може підкорити фігурою на подіумі без зайвих прикрас.

Нещодавно Наомі показала стильний лук, засвітивши також і бюст без ліфчика. Оскільки модель вибрала трендове пальто на ремені, вона не стала його зав'язувати, відкриваючи зону декольте. У того ж, золотиста кофта з сіточки, а також чорні штани з взуттям на високих підборах ідеально завершили її образ.

Пікантна деталь образу Наомі надала їй кокетства, а ідеально укладене волосся помітно омолодили вигляд зірки. За словами Наомі, слід часто їсти без величезних порцій, багато пити води і піклуватися про шкіру з ранніх років.

Супермодель все ще підкорює мережу, впевнені шанувальники: «Прекрасна красуня; чому ви така крута; спасибі за ідею; дама сяє на відпочинку; Люблю тебе, сестра назавжди; може всім серце розбити❤️; мамі ❤️; Моя вічна одержимість😍; красива картинка ❤️; як завжди приголомшливо❤️».

Не так давно Наомі взяла участь в модному показі, що проходить прямо на вулиці. Разом з Белою Хадід та іншими красунями, Наомі підкорила незвичайним платтям, повністю розшитим блискітками. Чорне вбрання в підлогу повністю приховало тіло Наомі від зайвих поглядів, проте приталений силует підкреслив стрункість вигинів.

У милих обіймах зі стилістом і близьким другом, Кемпбелл підкорила позитивним зверненням: «вітаю мого mr_carlos_nazario. І ще, 40 років від дня народження Майкла Корса!».

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