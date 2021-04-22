Незважаючи на пандемію, зарплата в Україні в 2021 році може зрости на 10%

Як передає Politeka.net з посиланням на "Обозреватель", до кінця року мінімальна зарплата в Україні складе 6,5 тисяч, а середні виплати досягнуть 16 тисяч гривень. Відзначається, що на даний момент середня зарплата по Україні становить 12,5 тисяч гривень.

Як відомо, на грудень 2021 року заплановано чергове підвищення мінімальної заробітної плати. Це вплине і на середні показники. Як пояснює колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта, незважаючи на пандемію, в 2021 році зарплати українців будуть рости так само, як і в минулі роки.

Згідно з прогнозом, на початку літа середня зарплата в Україні підніметься вище позначки в 13 тис.грн. Влітку може спостерігатися невелике просідання зарплат на 4-5%, після чого слідуватиме черговий стрибок. За оцінками експертів, в листопаді показник середніх виплат підніметься до 14 тис.гривень, а вже в грудні досягне позначки в 16 тис. гривень.

Найшвидше зростання зарплат очікується в сфері сільського господарства, логістики, оборони і служб кур'єрської доставки.

До речі, мінімальну зарплату в Україні повинні були підняти влітку, але підвищення було перенесено на кінець року.

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