Цього року українці зможуть відпочивати на Великдень чотири дні поспіль

Стільки вихідних відразу з'явиться у людей у зв'язку з тим, що в 2021 році Великдень і Міжнародний день праці випадають на сусідні дати. Таким чином, неробочими будуть всі дні з 1 по 4 травня включно.

Цього року православні християни відзначатимуть Великдень 2 травня – наступного дня після Міжнародного Дня праці. Обидва цих свята випадають на вихідні, а значить неробочі дні переносяться відповідно до Кодексу законів про працю на 3 і 4 травня відповідно.

Крім того, цього року День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні випадає на неділю, 9 травня. У зв'язку з цим у понеділок, 10 травня, в українців буде додатковий вихідний.

Всього в травні в українців буде 13 неробочих днів.

Відзначимо, що незважаючи на велику кількість вихідних, подорожі для українців все ще залишаються малодоступною розкішшю. Так, головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що цього літа умови для поїздок за кордон будуть такими ж, як і минулого року.

Він повідомив, що влітку 2021 року в умовах карантину не всі країни будуть відкриті для українців.

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