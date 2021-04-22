Українців чекає теплий Великдень зі сприятливими погодними умовами

Як відомо, цього року православні відзначатимуть Великдень 2 травня. У коментарі «Фактам» народний синоптик Володимир Деркач розповів, що на той час в Україні нарешті "розпогодиться".

Весна в 2021 році видалася напрочуд холодною і дощовою. Однак, за прогнозом синоптика, до кінця квітня температура почне впевнено підвищуватися, а опади стануть короткочасними і не такими частими.

Окремо Деркач розповів і про погоду на Великдень. За його прогнозом, в цей день також не варто очікувати погіршення погодних умов.

"У першій декаді травня очікується дуже тепла погода. Цього року ми святкуємо Великдень 2 травня, тому ймовірно погода буде хороша", - розповів синоптик.

Він зазначив, що наприкінці декади в Україні трохи похолодає, проте опади все одно будуть короткочасними.

"Початок і кінець третьої десятиденки будуть дощовими, а середина – сухою і теплою, але без літньої спеки", - повідомив Деркач.

Раніше синоптики попереджали, що весна в Україні буде довгою і прохолодною через серйозні морози, які їй передували.

Літо також буде не дуже спекотним, хоча до червня повітря відчутно прогріється.

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