Українців чекає теплий Великдень зі сприятливими погодними умовами
Як відомо, цього року православні відзначатимуть Великдень 2 травня. У коментарі «Фактам» народний синоптик Володимир Деркач розповів, що на той час в Україні нарешті "розпогодиться".
Весна в 2021 році видалася напрочуд холодною і дощовою. Однак, за прогнозом синоптика, до кінця квітня температура почне впевнено підвищуватися, а опади стануть короткочасними і не такими частими.
Окремо Деркач розповів і про погоду на Великдень. За його прогнозом, в цей день також не варто очікувати погіршення погодних умов.
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"У першій декаді травня очікується дуже тепла погода. Цього року ми святкуємо Великдень 2 травня, тому ймовірно погода буде хороша", - розповів синоптик.
Він зазначив, що наприкінці декади в Україні трохи похолодає, проте опади все одно будуть короткочасними.
"Початок і кінець третьої десятиденки будуть дощовими, а середина – сухою і теплою, але без літньої спеки", - повідомив Деркач.
Раніше синоптики попереджали, що весна в Україні буде довгою і прохолодною через серйозні морози, які їй передували.
Літо також буде не дуже спекотним, хоча до червня повітря відчутно прогріється.
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