Українцям дали пораду, як не заразитися коронавірусом самим і не заразити своїх близьких під час святкування Великодня

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

Він нагадав, що ризики зараження коронавірусом значно зростають у місцях великого скупчення людей. А цього слід уникати. Також важливо не забувати про соціальну дистанції, носінні масок і використанні антисептиків.

Степанов підкреслив, що те, чи буде в Україні зростання захворюваності після свят, залежить від того, як ми буде дотримуватися запобіжних заходів.

"Якщо у нас буде дотримання правил, якщо маска стане предметом захисту, а не амулетом від COVID-19, то у нас не буде великого спалаху", - зазначив глава МОЗ.

При цьому він визнав, що ймовірність зростання захворюваності все ж велика.

"Знаючи українців, після травневих свят, Великодня, ми все-таки можемо отримати збільшення кількості хворих", - говорить Степанов.

Міністр охорони здоров'я радить українцям, по можливості, не ходити на Великодні церковні святкові служби з освяченням пасок.

"Хочу звернутися до всіх громадян України: якщо ви не освятите паску, Бог вас точно пробачить, а ось COVID-19, який є атеїстом, точно цим скористається. Напевно, не потрібно йти в таке велике скупчення людей для того, щоб наражати себе на небезпеку... Тому велике прохання до всіх максимально відповідально поставитися до свого здоров'я, життя і життя близьких", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше головний український санлікар Віктор Ляшко заявляв, що на Великдень і Травневі свята Введення локдауна не планується.

Зазначимо, в Україні станом на ранок 24 квітня зафіксовано 12 711 нових випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу було госпіталізовано 3508 осіб, летальних випадків - 392.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (1268), м.Київ (1027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

Нагадаємо, Ляшко звернувся до українців з важливою заявою щодо локдауну: "Травневі та великодні свята…»

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