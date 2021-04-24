Знаменита модель Емілі Ратаковскі підкреслює власну привабливість незмінними акцентами на пишних формах

Відома супермодель з народженням сина припинила брати участь в модних фотосесіях і демонструвати ідеальну форму, якою так пишається. Не секрет, що Ратаковскі вже встигла схуднути і навіть з'явилася в ресторані з келихом шампанського, заявивши, що потребує відпочинку. Тому увага до зірки дуже прикута.

Шанувальники в той же час публікують кращі образи знаменитості, яка завжди намагалася хвалитися бюстом при вигідному ракурсі. У чорній вузькій кофті з глибоким декольте Ратаковскі без ліфчика змогла в черговий раз показати, що її фігура дійсно хороша.

Єдиний акцент в її образі був зроблений саме на формах, так як Емілі не любить робити яскравий макіяж, боячись зіпсувати зовнішність. Також модель не стала робити зачіску, адже через часті укладок на роботі її пасма стали псуватися, що змусило Емілі відмовитися від будь-яких зачісок будинку.

Варто відзначити, що на більшості знімків добре видно, що дівчина звикла показувати природну красу. Ратаковскі боїться зіпсувати волосся, тому не тільки не фарбує їх, але ще і не робить укладку, також вона не любить макіяж.

Фанати зірки публікують її архівні знімки на сторінках Instagram. Дівчина одягла для зйомки чорний бюстгальтер, який ледь стримував бюст молодої красуні.

"Занадто багато, жінка😍 вся справа в ракурсі", "дитинко, ти абсолютно смачненький людина, ммммм, милий", "Воу, легше", "Божественна", "Вау, так жарко", "Боже мій, відмінна поза", "дівчинка-пожежа", "і, звичайно ж, будь-яка фотографія з Емілі буде відмінною!", "Ти дійсно чудова", - пишуть шанувальники.

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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