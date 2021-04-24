У Дніпрі чоловіка застрелили серед білого дня прямо на вулиці

Стрілянина прогриміла в Дніпрі на Соборній площі в суботу, 24 квітня, близько 14:40. Про це повідомляє Информатор.

У публікації йдеться, що трагічний інцидент стався біля місцевого ресторану «Артист». Також в ній наводяться кадри того, що сталося.

На відео можна побачити, як чоловік тікає від когось, притримуючи ногу і постійно обертаючись назад. У якийсь момент він падає на землю.

В цей час до нього підбігає людина в чорній куртці і капюшоні і, судячи з усього, стріляє з пістолета практично в упор.

В результаті стрілянини чоловік загинув. За попередньою інформацією, це був місцевий житель на ім'я Анар Мамедов. До трагедії він перебував за кермом автомобіля Land Cruiser 200, де також перебувала дитина, яка не постраждала.

За словами очевидців, невідомий чоловік обстріляв автомобіль. Водій вийшов з машини і погнався за стрільцем, проте незабаром впав і помер. Всього по машині було зроблено 5-8 пострілів, які припали на пасажирське скло.

Стріляючому вдалося втекти з місця події. Поліція вже працює на місці, встановлюючи обставини того, що сталося. Проводиться спецоперація.

Інші деталі того, що сталося поки невідомі.

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