Актора, співак і телеведучий Сергій Звєрєв переживає не найкращі часи
В останні роки про нього практично нічого не чути. Хоч артист активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, де у нього більше мільйона фоловерів, про особисте життя Звєрєв практично не розповідає.
Як виявилося, артист вже не такий затребуваний, як це було раніше.
Більш того, за словами знайомого Звєрєва, у нього склалося плачевне фінансове становище.
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"У нього немає гастролей, немає заробітку, всі салони закриті, живе на заощадження, і ходить на червоні доріжки в старих нарядах. Сергій сильний, гордий і ніколи не попросить допомоги у колег, але його становище тяжке. Він в депресії, останній раз, коли я у нього був, йому було нема на що купити продуктів", - поділився його знайомий в коментарі Popcake.
Відзначимо, що Звєрєв, починав свій шлях в шоу-бізнесі як талановитий перукар, переможець Міжнародних конкурсів і Зірковий стиліст, до своїх 55 років перетворився на яскравого персонажа.
Він став завсідником в різних ток-шоу і світських заходів.
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