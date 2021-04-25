Актора, співак і телеведучий Сергій Звєрєв переживає не найкращі часи

В останні роки про нього практично нічого не чути. Хоч артист активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, де у нього більше мільйона фоловерів, про особисте життя Звєрєв практично не розповідає.

Як виявилося, артист вже не такий затребуваний, як це було раніше.

Більш того, за словами знайомого Звєрєва, у нього склалося плачевне фінансове становище.

"У нього немає гастролей, немає заробітку, всі салони закриті, живе на заощадження, і ходить на червоні доріжки в старих нарядах. Сергій сильний, гордий і ніколи не попросить допомоги у колег, але його становище тяжке. Він в депресії, останній раз, коли я у нього був, йому було нема на що купити продуктів", - поділився його знайомий в коментарі Popcake.

Відзначимо, що Звєрєв, починав свій шлях в шоу-бізнесі як талановитий перукар, переможець Міжнародних конкурсів і Зірковий стиліст, до своїх 55 років перетворився на яскравого персонажа.

Він став завсідником в різних ток-шоу і світських заходів.

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