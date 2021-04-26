Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати" вразила виглядом поруч з колегою Іваном Добронравовим, який зіграв її чоловіка

Як передає Politeka.net, фто з'явилося на фан-сторінці, присвяченій творчості артистки.

Кравченко і Дорбонравов відображені в образах з серіалу «Свати» – Івана і Валентини Будько.

"А скільки років минуло..."- підписаний знімок.

Схоже, що це кадр ще з перших сезонів серіалу.

Зазначимо, Кравченко якось зізнавалася, що на зйомках по-справжньому закохалася в свого колегу.

"На третіх" Сватах " зі мною трапилася ця біда... Або щастя. Ми весь час з ним лежали в ліжку за сюжетом. І мій організм відгукнувся, відреагував. Мене потягнуло вже в життя, закохалася прям, приставала прям. Як добре, що він відмовив мені", - розповідала Кравченко.

В результаті акторам вдалося зберегти дружбу.

"Які прекрасні актори", "блін, як ми вас любимо", " як же я вас люблю.❤ ️ ❤️❤️Ви-найкращі!!!!👏 🔥Ваша посмішка починається з очей...💞 🌟 🌺 Дуже хочеться побачити вашу спільну творчість", " ніби й не було цих років!!! Всі такі ж красиві і неперевершені Валюха та Іван Будько!", "Як ви мені подобаєтеся❤️ вже стали як рідні. Всього вам самого доброго«,» закохана у вашу пару«,» Господи як я вас люблю", коментують кадр в мережі.

Нагадаємо, що Валюха зі "Сватів" несподівано облила брудом власного чоловіка, Добронравов не витримав:" Ну, ти не захоплюйся...".

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