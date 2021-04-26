Йому було всього 20 років

У Кіровоградській області 20-річний хлопець вирішив звести рахунки з життям через дії шахрая відразу після повернення з армії

Владислав Юзвик застрелився з саморобної гвинтівки у дворі батьківського будинку 18 квітня, повідомляється в сюжеті програми "Надзвичайні новини"на ICTV. Хлопець записав передсмертне відео і поділився постом в соцмережах, в якому розповів про те, що підштовхнуло його на цей крок.

Так, Юзвик зізнався, що колишній товариш по службі виманив у нього понад 25 тисяч гривень і продовжував вимагати гроші, погрожуючи, що не віддасть попередній борг. Через це хлопцеві довелося набрати кредитів, проте виплачувати їх його сім'я не могла.

"Я вже тиждень не сплю. Не можу нічого нормально сприймати. Їде дах. Це все через нього. Він більше трьох місяців не повертає мені гроші", - говорив на відео загиблий.

У своєму пості він заявив, що розуміє, що наробив, але просить людей не бути байдужими і допомогти його родині. Він також згадує, що в його родині залишилося ще двоє дітей.

Владислав служив в армії з жовтня 2019 року і повернувся додому тільки 12 квітня. За фактом смерті молодої людини відкрито кримінальне провадження за статтею "Доведення до самогубства".

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