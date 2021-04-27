Давній друг української співачки Тіни Кароль на ніжному відео зі співачкою викликав бурю коментарів у мережі

Сама виконавиця не раз заявляла, з Павлом її пов'язують не тільки робочі відносини. Вже не раз шанувальники помічали, що Тіна Кароль досить близько спілкується зі своїм піар-менеджером Павлом Орловим. Причому відео Тіни з чоловіком тільки провокують плітки.

Артистка досить рідко ділиться кадрами з життя, живими фото без обробки і відео перед роботою. Тому на кожен пост фанати реагують досить бурхливо. Також цікаво, що зірці все ще намагаються приписати роман з Даном Баланом, з яким сама Тіна лише фліртувала на зйомках шоу «Голос».

Тому пост Тіни, представлений і у фан-групі, викликав бурхливу реакцію:

"Я правильно зрозуміла це і є її улюблений Дан Балан тут ні до чого; Дан Балан її екранний коханий. Але голос закінчився і любов теж) залишилася тільки дантина, яка теж вже розповзається; ось і розкрилася наша ДАМА що мовчала; пора сватів там заслати, так щоб прикольно; Тіна і її геній) 🤍 Ось де справжнє ✨; вони напевно давно чоловік і дружина але приховували; ось вам і Тіна, та ще штучка, як говорив дан балан».

Примітно, що раніше в соціальній мережі "Instagram" з'явилося ще одне відео, на якому зірка захопилася талантами свого піар-менеджера Павла Орлова. Тіна Кароль зняла своє обличчя крупним планом і зобразила нестримну радість, мило наморщивши носик. "Павло Орлов, ти Мій геній", - підписала вона кадри.

Відомо, що беззмінний піарник супроводжує Тіну Кароль на світські заходи та концерти, просуває сольну кар'єру співачки, відповідає за спілкування з журналістами. Незважаючи на тісний зв'язок, у них рідко з'являються спільні фотографії.

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