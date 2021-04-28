У Карпатах виявили тіло туриста-киянина, який заблукав у районі гори Гемба ще 13 лютого

Про це повідомила прес-служба ДСНС у вівторок, 27 квітня.

Повідомляється, тіло загиблого було знайдено близько 4 години дня біля струмка в ущелині біля підніжжя гори Жид-Магура.

До пошуків 27 квітня залучалися 10 рятувальників та 2 одиниці техніки гірських пошуково-рятувальних відділень Ужгорода та Мукачева.

"Гори не пробачають помилок. На жаль, сьогодні цю аксіому доводиться застосувати до чергових гучних пошуків", - зазначили рятувальники.

"Після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій, тіло чоловіка буде транспортовано в с. Березники", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, два туристи з Києва під час катання на лижах заблукали біля села Березники Свалявського району в Карпатах 13 лютого. Наступного дня, 14 лютого, одного з чоловіків знайшли, його стан був задовільний.

Він розповів, що у його товариша нічого, крім запальнички, не було. Ніяких енергетичних батончиків, які могли б його підживити. Пошуки тривали 21 день, до 5 березня, проте вони не дали жодних результатів. Ні сліди лижника, ні фрагменти його одягу або спорядження виявити не вдалося, тому пошуки вирішили зупинити.

У ДСНС зазначили, що такої тривалої операції з порятунку заблукалого туриста на Закарпатті ще ніколи не проводили. Крім того, вона була досить масштабною – до неї залучили вісім гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС на Закарпатті, у Львівській області, включаючи другий спеціальний центр швидкого реагування ДСНС міста Дрогобич, лісників, волонтерів.

Коли зійшов сніг, рятувальники відновили пошуки і 27 квітня тіло загиблого знайшли.

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