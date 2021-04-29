Прямий ефір в Instagram української співачки Тіни Кароль спантеличив шанувальників

Популярна виконавиця рідко говорить про особисте життя і лише в останній рік почала публікувати сторіс, зроблені вдома або перед зйомками. Раніше Кароль публікувала виключно кадри постановочні та студійні.

Цього разу Тіна вирішила вперше за довгий час провести прямий ефір з шанувальниками. Зробила це артистка в студії і не посоромилася при цьому покрасуватися перед об'єктивом у своєму костюмі. У короткому білому топі і теплому кардигані кремового відтінку Тіна вела ефір перед мікрофоном.

Примітно, що прямий ефір з Тіною Кароль викликав чималий переполох в мережі, до того ж, фанати звернули увагу: макіяж у зірки, а також її відповіді виглядали неоднозначно. Потік коментарів був найрізноманітнішим:

"Таке відчуття, що вона випила перед прямим ефіром😂 🤣; здається, зараз вона як ніколи справжня; таке відчуття що п'яна; що Тіна так смачненько їсть?); Тіна, робіть інший макіяж ,ви така красива, а цей не треба; Таке відчуття що підпила наша зірка перед ефіром😂; така смішна😍; щось сьогодні ви не красива; Тіна пустунка приємна👏 👏; Тіна, вам не йде такий образ».

Раніше ми писали, що виконавиця не раз заявляла, з Павлом її пов'язують не тільки робочі відносини. Вже не раз шанувальники помічали, що Тіна Кароль досить близько спілкується зі своїм піар-менеджером Павлом Орловим. Причому відео Тіни з чоловіком тільки провокують плітки.

Артистка досить рідко ділиться кадрами з життя, живими фото без обробки і відео перед роботою. Тому на кожен пост фанати реагують досить бурхливо. Також цікаво, що зірці все ще намагаються приписати роман з Даном Баланом, з яким сама Тіна лише фліртувала на зйомках шоу «Голос».

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