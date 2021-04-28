Стали відомі обставини загибелі в Карпатах Київського туриста, тіло якого знайшли напередодні

Як передає Politeka.net, подробиці повідомив рятувальник ДСНС України у Закарпатській області Євген на своїй сторінці у Facebook.

Два туристи з Києва під час катання на лижах заблукали біля села Березники Свалявського району в Карпатах ще 13 лютого. Наступного дня, 14 лютого, одного з чоловіків знайшли, його стан був задовільний.

Пошуки тривали 21 день, до 5 березня, проте вони не дали жодних результатів. Ні сліди лижника, ні фрагменти його одягу або спорядження виявити не вдалося, тому пошуки вирішили зупинити. Їх відновили. Коли почав сходити сніг, дві групи рятувальників з Мукачева та Ужгорода знову вийшли на вулицю, де загубився Олексій.

Рятувальники також використовували квадрокоптер з відеокамерами високої роздільної здатності і просканували вирубку і схили примикають до неї. Але, на жаль, це не допомогло.

Потім рятувальники розділилися на три пошукові групи. Одна продовжувала пошуки на вирубці, друга на східному схилі, де сніг частково розтанув. Євген ще з одним рятувальником на снігоступах вирішили пройти траверсом всі схили примикають до вирубки по кромці лісу.

Він зазначив, що траверс виявився не простий, круті засніжені схили близько 40 градусів.

Рятувальники пройшли його через три години. Їм залишалося спуститься в глибоку ущелину з водою, яке починається з відрогу гори Магура. Тіло Олексія лежало в ущелині на дні.

"Хлопець У підсумку виявився бійцем, переночувавши в районі вирубки без бівуачного спорядження в 15 градусний мороз. Вранці піднявся на відрог Магури - далі фатальний зрив...» ,- йдеться в повідомленні.

Користувачі Мережі висловлюють співчуття рідним загиблого і дякують рятувальникам за їх роботу.

"Більше спасибі вам від усієї родини Льоші за те, що не переставали його шукати. 🙏 Льоша дуже любив гори, кататися на лижах.....😢 він жив цим", "ось і закінчилася чиясь історія ... Царство Небесне, співчуття рідним і близьким...»," Спасибі Вам за вашу працю. Земля пухом Олексію", "як шкода😢 дякую вам за вашу працю🙏 🏻 рідним і близьким – співчуття", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, в Україні раптово почалися снігопади, мете як взимку: кадри негоди.

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